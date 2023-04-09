NYT: США шпигують за Україною і Південною Кореєю, а на Ізраїль хочуть надавити, змусивши передати Києву зброю

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Alex Wong / Staff

У злитих у соцмережі секретних документах з Пентагону є інформація про те, що США шпигують за своїми ключовими союзниками, зокрема за Україною, Південною Кореєю та Ізраїлем.

Про це пише The New York Times.

Частина документів вказує на те, що США шпигують за військовим та політичним керівництвом України, аби мати чітке уявлення про українську стратегію на полі бою. Газета зазначає, що українське командування ефективно приховувало ключові секрети протягом усієї війни, тому для багатьох союзників успішна операція зі звільнення Харківської області минулого літа стала несподіванкою. Американці ж після цього хочуть мати свої дані, аби бачити оперативну картину та потреби Сил оборони України.

Щодо Південної Кореї, то у злитих документах є дані про роботу американської радіотехнічної розвідки, яка шпигує за чиновниками сектора безпеки. США дізналися, що Сеул не хоче, аби продані США артилерійські боєприпаси опинилися в Україні, оскільки це порушує закон і норми.

Правила експортного контролю Південної Кореї передбачають, що її зброя, продана іноземній державі, не повинна перепродаватися третій державі без схвалення Сеулу. Наразі позиція Південної Кореї полягає в тому, що вона співпрацює зі Сполученими Штатами, але не вступає в конфлікт із росією.

У Міністерстві закордонних справ Південної Кореї була «запропонована можливість» продажу 330 тисяч артилерійських 155-мм снарядів Польщі, оскільки «швидка доставка боєприпасів в Україну є кінцевою метою США».

Очікувалося, що Польща погодиться, щоб її назвали в угоді зі США кінцевим користувачем боєприпасів, але Південна Корея тоді повинна буде «перевірити, що зробить Польща [з боєприпасами]». Незрозуміло, що саме мається на увазі в документах.

У Сеулі знали про витік документів, тому планують обговорити це зі США. Сам факт шпигунства розцінюють як «погані новини».

Щодо Ізраїлю, то документи вказують на те, що США тиснуть на ізраїльську сторону, аби та почала постачати Україні летальну зброю. Наразі країна допомагає гуманітарними вантажами і працює над новою системою оповіщення повітряних тривог для України. У документах є аналітичний аналіз сценаріїв, за яких Ізраїль може почати передавати зброю ЗСУ через треті країни. На це може вплинути передача росією Ірану більш новітніх систем ППО або допомога іранській ядерній програмі.

В аналізі сказано, що Ізраїль може розглянути питання надання Україні зброї за таких умов, або під тиском США. У документі навіть перелічене ізраїльське озброєння, яке можуть передати — це зенітно-ракетні комплекси Barak-8 та Spyder, а також протитанкові керовані ракети Spike.