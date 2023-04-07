Більшість держав ЄС підтримали позов Єврокомісії проти анти-ЛГБТ законів Угорщини

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Уже 15 країн Європейського Союзу разом із Європарламентом приєдналися до позову Єврокомісії через законодавство Угорщини, яке порушує права ЛГБТ.

Як пише Nepszava, останніми, хто став на сторону Єврокомісії до крайнього терміну 6 квітня, були уряди Німеччини й Франції.

До позову, який проголошує, що Угорщина порушила зобовʼязання перед ЄС, раніше приєдналися Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Ірландія, Люксембург, Мальта, Португалія, Іспанія, Словенія.

Суд Європейського Союзу з цього приводу відбудеться у другому півріччі 2023 року.