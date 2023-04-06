У Португалії розформували прикордонну службу, причетну до смертельного побиття українця
- Автор:
- Софія Телішевська
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Уряд Португалії розформував Службу у справах іноземців і кордонів (SEF), яка була причетна до низки скандалів, зокрема до смертельного побиття українця три роки тому.
Про це повідомляє португальський мовник RTP.
Замість SEF у Португалії через 6 місяців зʼявиться Агентство у справах меншин, міграції та притулку (APMMA). Воно обʼєднає функції прикордонної служби та Вищої комісії з питань міграції.
У нову структуру візьмуть 680 із майже 900 співробітників SEF, після чого ще принаймні рік ті, хто не отримав роботи, допомагатимуть прикордонникам у роботі.
- У березні 2020 року в аеропорту Лісабону затримали 40-річного українця Ігоря Гоменюка за спробу в’їхати до країни без чинної візи. Тоді інспектори його побили та залишили в наручниках. У чоловіка стався напад епілепсії, він помер. Прокуратура висунула звинувачення в убивстві українця трьом офіцерам міграційної служби. Рада міністрів Португалії заявила, що виплатить компенсацію родині Гоменюка.
- Справа набула суспільного резонансу. Глава Служби у справах іноземців і кордонів Португалії (SEF) Кріштіна Гатоес пішла у відставку. Згодом влада вирішила взагалі ліквідувати SEF, а замість неї створити нову Службу у справах іноземців і притулку.
- У травні 2021 року суд у Португалії засудив у цій справі трьох інспекторів міграційної служби країни до увʼязнення строком від семи до девʼяти років.