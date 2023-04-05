Служба безпеки опублікувала нові докази співпраці ексголови кримського СБУ Кулініча з ФСБ. У нього був псевдонім «Котигорошко»
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Служба безпеки України й Держбюро розслідувань опублікували перехоплення розмов колишнього очільника Головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча з його куратором — ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем.
Про це пише пресслужба СБУ.
Слідство встановило, що Олег Кулініч співпрацював з ФСБ росії під псевдонімом «Котигорошко», а саме: шпигував, вів підривну діяльність проти України, розставляв «своїх» людей на посади, підбурював людей до держзради.
Служба безпеки підозрює його в держзраді (ст. 111 КК), створенні злочинної організації (ст. 255), заволодінні зброєю, яку він потім незаконно зберігав (ст. 410 і 263), а також у самовільному залишенні місця служби під час воєнного стану (ст. 407).
Щоб отримати докази, СБУ проникла до ФСБ рф і знайшла файли, у яких Кулініч доповідав росіянам, зокрема, секретну інформацію про ситуацію в Україні.
Діяльність Олега Кулініча курирували з «політичного офісу» в Москві. Його створили за завданням російської ФСБ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович та колишній голова Адміністрації президента України Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються у рф. Головна мета «офісу» — контроль над українськими політиками, правоохоронцями, а також пошук серед них агентів впливу.
- 16 липня 2022 року правоохоронці затримали колишнього очільника Управління СБУ в Криму Олега Кулініча за підозрою у держзраді. Президент Володимир Зеленський призначив Кулініча головою Управління СБУ в Криму в жовтні 2020 року, а 2 березня 2022 року звільнив його.
- У справі Кулініча проходять колишній заступник секретаря РНБО у 2010—2013 роках Володимир Сівкович, який міг координувати шпигунство, а також колишній керівник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов. Останній перебуває у Сербії — Україна запросила його екстрадицію.