У Данії дістали невідомий обʼєкт біля «Північного потоку — 2». Це виявився морський буй

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Данська влада підняла невідомий обʼєкт, який знайшли поблизу російського газопроводу «Північний потік — 2» у Балтійському морі.

Про це повідомили в Данському енергетичному агентстві.

Предмет знайшли при перевірці останнього неушкодженого трубопроводу. Данія запросила контрольованого росією оператора газопроводу «Північний потік — 2», щоб допомогти підняти його з моря.

За даними Міноборони Данії, предмет перебував на глибині 73 метри. Це був порожній морський димовий буй, який використовують для візуального маркування. Загрози він не становить.