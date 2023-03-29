У Данії дістали невідомий обʼєкт біля «Північного потоку — 2». Це виявився морський буй
- Автор:
- Анна Холоднова
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Данська влада підняла невідомий обʼєкт, який знайшли поблизу російського газопроводу «Північний потік — 2» у Балтійському морі.
Про це повідомили в Данському енергетичному агентстві.
Предмет знайшли при перевірці останнього неушкодженого трубопроводу. Данія запросила контрольованого росією оператора газопроводу «Північний потік — 2», щоб допомогти підняти його з моря.
За даними Міноборони Данії, предмет перебував на глибині 73 метри. Це був порожній морський димовий буй, який використовують для візуального маркування. Загрози він не становить.
- У вересні 2022 року на «Північних потоках» почали фіксувати зниження тиску. На трубопроводах було чотири витоки газу. Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.
- У березні 2023 року американське видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки писало, що вибухи на російських газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2» могла влаштувати проукраїнська група «опонентів путіна». До неї нібито входили росіяни та українці. Британська газета The Times писала, що західні розвідники вже давно знають імʼя українця, який нібито профінансував диверсію на «Північних потоках», однак його особу вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.