Ілон Маск: У Twitter лише верифіковані акаунти зможуть брати участь в опитуваннях
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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З 15 квітня в опитуваннях у Twitter зможуть брати участь лише верифіковані акаунти. Про це повідомив генеральний директор соцмережі Ілон Маск.
Також лише перевірені облікові записи відображатимуться в рекомендаціях Twitter For You.
«Починаючи з 15 квітня тільки перевірені акаунти матимуть право бути в рекомендаціях For You. Це єдиний реальний спосіб протистояти роям ботів зі штучним інтелектом. Інакше це безнадійно програшна битва. Голосування в опитуваннях також вимагатиме верифікації — з тієї ж причини», — написав Маск у Twitter.
- У квітні 2022 року американський мільярдер Ілон Маск придбав 9,2% акцій Twitter, став найбільшим акціонером і очолив компанію. Після купівлі Ілон Маск розпустив раду директорів, анонсував створення Ради з модерації контенту, запустив платну верифікацію (синю галочку) і хоче запустити версію без реклами — таким чином компанія хоче збільшити дохід і попит на свої продукти класу «преміум». Також Ілон Маск обіцяє зробити двофакторну автентифікацію через SMS доступною тільки для передплатників.
- У березні 2023 року підписку на Twitter Blue зробили доступною у всьому світі. Заплативши $8 на місяць ($11, якщо ви зареєструєтесь через застосунок для iOS), ви отримаєте синю галочку та можливість писати твіти на 4 000 символів. Також у доступі буде найвищий рейтинг у відповідях та можливість редагувати пости.