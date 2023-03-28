Ілон Маск: У Twitter лише верифіковані акаунти зможуть брати участь в опитуваннях

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З 15 квітня в опитуваннях у Twitter зможуть брати участь лише верифіковані акаунти. Про це повідомив генеральний директор соцмережі Ілон Маск.

Також лише перевірені облікові записи відображатимуться в рекомендаціях Twitter For You.

«Починаючи з 15 квітня тільки перевірені акаунти матимуть право бути в рекомендаціях For You. Це єдиний реальний спосіб протистояти роям ботів зі штучним інтелектом. Інакше це безнадійно програшна битва. Голосування в опитуваннях також вимагатиме верифікації — з тієї ж причини», — написав Маск у Twitter.