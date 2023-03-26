ЗМІ: Ілон Маск оцінив Twitter у $20 мільярдів

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Генеральний директор Twitter Ілон Маск запропонував співробітникам компанії гранти акцій на суму майже $20 мільярдів.

Про це пише Reuters із посиланням на The Information.

Оцінка Маска майже вдвічі менша за ті $44 мільярди, за які він придбав соцмережу, а це вказує на падіння вартості Twitter.