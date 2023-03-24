Австрія заявила, що виконає рішення Міжнародного кримінального суду і заарештує путіна (якщо він приїде)

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У разі приїзду президента рф володимира путіна Австрія як учасниця Римського статуту виконає своє зобовʼязання та заарештує його.

Про це Укрінформу повідомили у федеральному Міністерстві юстиції Австрії.

Відповідь відомства на запитання, чи заарештує австрійська влада путіна в разі його прибуття на територію країни була така: «Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобовʼязана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані цим судом, повинні виконуватися, а особи, яких розшукує МКС, повинні бути заарештовані».

«Ніхто не стоїть над законом. Конкретно це означає, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не повинно бути», — наголосили в австрійському Мінʼюсті.