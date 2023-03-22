Le Figaro: Франція навчає українських пілотів на винищувачах Mirage
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Франція вже понад півтора місяця навчає майже тридцять українських пілотів на винищувачах Mirage 2000.
Про це пише французька газета Le Figaro.
Українські пілоти проходять прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі. Рішення про їх навчання ухвалили напередодні візиту Володимира Зеленського до Парижу, що відбувся 8 лютого.
Пізніше речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що інформація про навчання українських льотчиків у Франції не відповідає дійсності.
У березні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив, що його країна розглядає можливість передати Україні свої винищувачі Mirage. Готувати пілотів можуть у Польщі.
- На початку березня стало відомо, що до США прибули українські пілоти — американці хочуть визначити, скільки часу потрібно, щоб вони опанували винищувачі F-16.
- Україна просить у союзників багатофункціональні винищувачі західного виробництва, такі як F-15, F-16 і F-18. Партнери наразі погодились лише на тренування українських пілотів, зокрема це пообіцяли Британія, Польща та ще три країни, які тримають у секреті. Дискусії про підготовку до передачі західних літаків тривають.
- 16 березня стало відомо, що Польща і Словаччина домовилися створити коаліцію країн для передачі Україні бойових літаків. Країни погодилися передати Києву винищувачі МіГ-29, які є на озброєнні українських Військово-повітряних сил. Польща найближчими днями передає 4 літаки — решту обіцяють надати протягом року. Загалом у ВПС Польщі 28 винищувачів МіГ-29. Словаччина погодилась передати 13 літаків.