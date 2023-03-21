Зеленський підписав закон про прозорі оборонні закупівлі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Президент Володимир Зеленський підписав закон про прозорі оборонні закупівлі. Він привідкриє частину закупівель з боку Міністерства оборони та поверне їх на Prozorro.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Закон запроваджує звітування про оборонні закупівлі (крім відомостей про товари, роботи та послуги, які становлять державну таємницю), що не перевищують 1,5 мільйона гривень. У звіті мають зазначатися:
- замовник;
- предмет закупівлі (з одиницями виміру);
- ціна за одиницю товару, ціна робіт і послуг.
Інший обсяг інформації закон пропонує не оприлюднювати. Це стосується чутливої інформації: розташування, ідентифікаційних даних державного замовника у сфері оборони та постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг; кількості, місця та строків поставки товарів (виконання договору); загальної ціни договору закупівлі товарів. Це, на думку авторів, дозволить забезпечити дотримання балансу між інтересами національної безпеки та оборони й демократичними принципами відкритості та прозорості.
- На початку січня довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за нібито завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку).
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. На початку лютого почали зʼявлятися чутки про можливе звільнення Резнікова. Через закупівлі для армії три чиновники Міноборони отримали підозри.