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Президент Володимир Зеленський підписав закон про прозорі оборонні закупівлі. Він привідкриє частину закупівель з боку Міністерства оборони та поверне їх на Prozorro.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Закон запроваджує звітування про оборонні закупівлі (крім відомостей про товари, роботи та послуги, які становлять державну таємницю), що не перевищують 1,5 мільйона гривень. У звіті мають зазначатися:

замовник;

предмет закупівлі (з одиницями виміру);

ціна за одиницю товару, ціна робіт і послуг.

Інший обсяг інформації закон пропонує не оприлюднювати. Це стосується чутливої інформації: розташування, ідентифікаційних даних державного замовника у сфері оборони та постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг; кількості, місця та строків поставки товарів (виконання договору); загальної ціни договору закупівлі товарів. Це, на думку авторів, дозволить забезпечити дотримання балансу між інтересами національної безпеки та оборони й демократичними принципами відкритості та прозорості.