У Києві зареєстрували міський окружний адміністративний суд. Він замінить ліквідований ОАКС
- Автор:
- Анна Холоднова
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Фундація DEJURE
У Києві замість ліквідованого Окружного адміністративного суду зареєстрували Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС).
Про це повідомили у пресслужбі Державної судової адміністрації України.
Новий суд зареєстрували 28 лютого. Він працюватиме за адресою: вул. Липська, буд. 18/5, м. Київ. Тимчасовим виконувачем обовʼязків керівника апарату Київського міського окружного адміністративного суду призначили Оленченко Наталію Миколаївну. Після початку роботи КМОАС до нього перенаправлять усі справи в юрисдикції міста Києва.
- 13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс у Раду як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Зеленський наголосив, що ОАСК так і не зміг повернути довіру до себе, а саму пропозицію назвав сигналом до будь-якого суду, який «зрадив повазі до закону». Замість ОАСК президент пропонує утворити Київський міський окружний адмінсуд.
- 9 грудня Державний департамент США запровадив санкції проти очільника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та двох його найближчих родичів — «через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси».
- Національне антикорупційне бюро України підозрює главу Окружного адмінсуду Вовка та інших суддів ОАСК — Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура і Саніна — у корупції та спробах захопити державну владу. 17 липня 2020 року НАБУ представило запис розмов Вовка і суддів ОАСК, згодом оприлюднили нові записи. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру. Справа наразі перебуває на розгляді в суді.
- 13 грудня 2022 Верховна Рада ухвалила законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. У той же день Володимир Зеленський підписав цей закон.
- Окружний адміністративний суд вважає, що рішення Верховної Ради про його ліквідацію суперечить Конституції. ОАСК скаржиться, що десятки тисяч справ, які зараз перебувають у провадженні суду, будуть передані спочатку до Київського окружного адміністративного суду, а потім до Київського міського окружного адміністративного суду. І щоразу розгляд справ буде починатися з початку.