У Києві зареєстрували міський окружний адміністративний суд. Він замінить ліквідований ОАКС

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Фундація DEJURE

У Києві замість ліквідованого Окружного адміністративного суду зареєстрували Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС).

Про це повідомили у пресслужбі Державної судової адміністрації України.

Новий суд зареєстрували 28 лютого. Він працюватиме за адресою: вул. Липська, буд. 18/5, м. Київ. Тимчасовим виконувачем обовʼязків керівника апарату Київського міського окружного адміністративного суду призначили Оленченко Наталію Миколаївну. Після початку роботи КМОАС до нього перенаправлять усі справи в юрисдикції міста Києва.