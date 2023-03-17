Керівництво TikTok почало переговори про продаж соцмережі на тлі можливої заборони застосунку в США
- Автор:
- Анна Холоднова
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konkarampelas / Pixabay
Керівництво TikTok почало переговори про продаж соцмережі на тлі заяв американської влади про заборону застосунку в США.
Про це пише New York Post із посиланням на джерела.
TikTok нібито вивчає і ті угоди, які розглядалися за часів Дональда Трампа. У 2020 році продаж обговорювали з виробником програмного забезпечення Oracle і мережею Walmart.
Водночас представник TikTok назвав цю інформацію «стовідсотковою брехнею», а китайська ByteDance, яка володіє соцмережею, жодних коментарів не надала.
- Адміністрація президента США Джо Байдена може заборонити відеозастосунок TikTok у Сполучених Штатах, якщо китайські власники не відмовляться від своїх часток у компанії. 23 березня гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу свідчитиме перед одним із комітетів Палати представників США про звʼязки компанії з владою Китаю.
- Тим часом соцмережа активно потрапляє під бан держструктур країн Заходу. У США, Канаді, Британії, Данії, ЄС та Новій Зеландії держслужбовцям забороняють користуватися TikTok.