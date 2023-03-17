Politico: Китайські компанії передавали росії гвинтівки, деталі для дронів і бронежилети через Туреччину та ОАЕ

Новини

Від червня по грудень 2022 року китайські компанії відправляли до росії штурмові гвинтівки, деталі для безпілотників і бронежилети.

Про це повідомляє Politico з посиланням на митні дані агрегатора ImportGenius.

Компанія Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., також відома як DJI, надіслала запчастини для дронів, зокрема батареї та камери, невеликому російському дистрибʼютору в листопаді та грудні 2022 року. DJI — це китайська компанія, яка підпорядковується США. Вантаж ішов до росії через Обʼєднані Арабські Емірати.

Фірма China North Industries Group Corporation Limited, що є одним з найбільших державних оборонних підрядників країни, у червні 2022 року надіслала гвинтівки російській компанії «Техкрім», яка має бізнес з урядом рф і військовими.

Це були гвинтівки CQ-A, створені за зразком M16, але позначені в документах як «цивільні мисливські рушниці». За даними Politico, їх використовує воєнізована поліція в Китаї та збройні сили багатьох країн — від Філіппін до Південного Судану та Парагваю.

Наразі немає підтверджень застосування китайських гвинтівок на полі бою в Україні, а от китайські безпілотники вже помічали.

Наприкінці 2022 року російські компанії також отримали через Туреччину 12 партій запчастин для безпілотників від китайських фірм і понад 12 тонн китайських бронежилетів.

За даними Import Genius, у грудні минулого року росія встигла імпортувати майже 80 тонн бронежилетів майже на $10 мільйонів. Ці бронежилети виготовила турецька компанія Ariteks, більшість із них імпортували безпосередньо з Туреччини, а решту — через Обʼєднані Арабські Емірати. Росія також отримувала бронежилети від китайської компанії Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

Крім того, з початку 2022 року російська державна компанія «Рособоронекспорт» імпортувала мікрочипи, тепловізійні пристрої та запчастини, як-от газотурбінні двигуни, із різних країн, зокрема з Китаю, Сербії та Мʼянми.