Bihus.Іnfo: СБУ підтвердила наявність російських паспортів у дружини та родичів ексзаступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочка

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Служба безпеки підтвердила наявність російських паспортів у колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Журналісти вперше писали про це ще в 2018 році.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Bihus.Іnfo.

Служба безпеки підтвердила, що російські паспорти мали дружина Семочка Тетяна, її дочка та син від першого шлюбу, а також зять Семочка.

Також СБУ опублікувала і номери їхніх російських паспортів. Дружина та зять мають ті самі номери, про які журналісти писали ще пʼять років тому. Інші двоє мають нові номери російських паспортів.