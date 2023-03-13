Іран помилував 22 тисячі учасників антиурядових протестів
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- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
В Ірані помилували 22 тисячі людей, які брали участь в антиурядових протестах.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформаційне агентство IRNA.
На початку минулого місяця державні ЗМІ повідомили, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї помилував «десятки тисяч» увʼязнених, зокрема, деяких заарештованих під час акцій протестів.
«Наразі помилувані 82 тисячі людей, у тому числі 22 тисячі людей, які брали участь у протестах», — заявив голова судової системи Голамхоссейн Мохсені Еджей.
Коли цих людей звільнять і які звинувачення їм висунули, він не уточнив.
- Масові протести в Ірані спалахнули після смерті Махси Аміні, яку затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Протести досить швидко переросли в антиурядові повстання. Силовики на це відповіли жорстокими затриманнями та застосуванням надмірної сили. Через це на Іран наклали додаткові санкції ЄС, Канада та низка інших країн.
- На сьогодні вже відомо про страту чотирьох протестувальників.
- Також стало відомо, що Іран звернувся до росії по допомогу в придушенні протестів і попросив надати техніку та направити радників для навчання. А координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російські «спеціалісти» можуть навчати іранських силовиків або консультувати їх.