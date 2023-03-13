Полонений військовий Мацієвський, якого росіяни розстріляли після слів «Слава Україні!», — громадянин Молдови. В МЗС країни висловилися
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Військовий Олександр Мацієвський, якого росіяни розстріляли після слів «Слава Україні!», був громадянином Молдови, який захищав Україну в лавах 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова.
У відомстві рішуче засудили вбивство громадянина Молдови та назвали дії росіян воєнним злочином і грубим порушенням міжнародних гуманітарних законів.
«Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким Олександра Мацієвського та солідарні з українським народом», — заявили у молдовському МЗС.
- 6 березня активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченков опублікували в Twitter відео розстрілу росіянами полоненого українського військового. Його стратили після того, як він відповів окупантам «Слава Україні». Вбивство неозброєних військовополонених за Женевською конвенцією є воєнним злочином. Служба безпеки порушила кримінальну справу через розстріл українського військовополоненого. Її відкрили за ст. 438 ч. 2 ККУ — порушення законів та звичаїв війни.
- Згодом у Генштабі повідомили, що українським військовим, якого росіяни розстріляли за вигук «Слава Україні», був військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура. Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут. Але в регіональному управлінні сил ТрО «Північ» заперечили інформацію Генерального штабу про особу розстріляного росіянами українського військового. Там запевнили, що на відео був боєць 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.