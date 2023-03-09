«Укренерго» розповіло про наслідки чергової російської атаки на енергетичну інфраструктуру
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Пʼятнадцята ракетна атака росіян не вивела з ладу українську енергосистему, попри влучання в деякі обʼєкти.
Про це 9 березня в етері телемарафону заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.
За його словами, енергосистема працює, «вона не сколапсувала», однак у багатьох регіонах є пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури. Є пошкодження як теплових станцій, так і підстанцій «Укренерго».
Енергетики все ще оцінюють наслідки атаки. Проблем із тим, аби покрити споживання по країні, немає. Проблема в тому, що пошкоджена магістральна мережа, якою доставляється електроенергія, енергетики вже працюють над виправленням.
- Росія почала вкотре атакувати Україну з ночі 9 березня. Вибухи лунали майже по всій країні. У Харківській області — 15 «прильотів», в Одеській області влучання ракет в обʼєкт енергетичної інфраструктури області, у Житомирі почалися проблеми зі світлом та водопостачанням. У Києві, у Святошинському районі щонайменше двоє постраждалих, у Львівській області загинули щонайменше пʼятеро людей (ракета впала в житловій зоні), у Дніпропетровській області одна загибла людина. Також через російські обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена, пального для генераторів вистачить на 10 діб.
- Загалом під час цієї атаки росія запустила 81 ракету, ППО збила 34 з них. Це вперше росіяни атакували Україну шістьма «Кинджалами» за раз.