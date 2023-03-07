Міністерство оборони Данії заборонило співробітникам користуватися TikTok
- Автор:
- Анна Холоднова
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Flickr / Solen Feyissa
Міністерство оборони Данії заборонило своїм співробітникам використовувати китайський відеозастосунок TikTok через безпекові ризики.
Про це пише Associated Press.
Центр кібербезпеки країни оцінив можливі ризики шпигунства і виявив, що TikTok «запитує певні права та доступ до пристрою». Тож безпекове відомство заявило, що заборонить використання застосунку в офіційних підрозділах.
«Існують вагомі міркування щодо безпеки в Міністерстві оборони у поєднанні з дуже обмеженою потребою у використанні програми під час роботи», — йдеться в заяві Міністерства оборони Данії. Тепер співробітники повинні якнайшвидше видалити TikTok на службових телефонах та інших пристроях, які використовують на роботі.
Наразі точно невідомо, скільком працівникам Міністерства оборони Данії доведеться це зробити і чи поширюється ця заборона на збройні сили.
У лютому парламент Данії закликав законодавців не використовувати TikTok на робочих телефонах через ризик шпигунства.
- 15 грудня 2022 року Верхня палата Конгресу США (Сенат) проголосувала за заборону використовувати застосунок TikTok на телефонах та інших пристроях, що належать державним чиновникам, а 28 грудня Палата представників Конгресу заборонила встановлювати TikTok на всіх офіційних пристроях, які використовуються для роботи в Палаті та всіма її співробітниками.
- Білий дім дав урядовим установам 30 днів на видалення китайської програми TikTok з державних пристроїв і систем. Ідеться, зокрема, про Білий дім, Міністерство оборони, Міністерство внутрішньої безпеки та Державний департамент. Канада також оголосила про заборону використання застосунку на держпристроях.
- Уряд Нідерландів теж порадив державним службовцям не користуватися TikTok через побоювання, що дані користувачів у соцмережі не є конфіденційними. Через побоювання щодо безпеки даних Європейська комісія теж заборонила своїм працівникам користуватися цим застосунком.
- 23 грудня 2022 року материнська компанія платформи TikTok ByteDance визнала, що її співробітники неправомірно отримали доступ до даних двох закордонних журналістів — колишнього репортера BuzzFeed і кореспондента Financial Times.