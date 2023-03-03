Reuters: Росія законсервує «Північні потоки», оскільки не збирається їх ремонтувати після аварій

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Російські підводні газопроводи «Північний потік» будуть законсервовані, оскільки найближчим часом ремонтувати чи вводити їх в експлуатацію не планують.

Про це агентству Reuters повідомили джерела, знайомі з цими планами.

«Північний потік — 1» і «Північний потік — 2» складаються з двох труб кожен. У вересні 2022 року три труби прорвало внаслідок незрозумілих вибухів, лише одна залишилася неушкодженою. «Газпром» заявив, що відремонтувати розірвані трубопроводи технічно можливо. Однак два джерела Reuters, знайомі з планами, заявили, що Москва не бачить особливих перспектив покращення відносин із Заходом у найближчому майбутньому, достатнього для того, щоб трубопроводи знадобилися.

Одне російське джерело сказало, що росія вважає проєкт «похованим». Два інші заявили, що хоча планів з ремонту розірваних трубопроводів немає, їх, принаймні, збережуть для можливого відновлення роботи в майбутньому.

Ще одне джерело, знайоме з планами, підтвердило, що зацікавлені сторони розглядають можливість зберегти газопроводи. Найімовірніше, це означатиме герметизацію розірваних частин труби та нанесення на неї покриття, що має запобігти подальшій корозії під впливом морської води.

Один зі співрозмовників Reuters припустив, що якщо скраплений природний газ зі США, яким Європа частково замінила російське паливо, стане набагато дорожчим, можливо, європейські країни будуть готові відновити закупівлі у великих обсягах у росії.