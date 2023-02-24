Парламент ухвалив закон про прозорість в оборонних закупівлях

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Верховна Рада ухвалила закон про прозору звітність під час оборонних закупівель.

За цей документ проголосували 264 нардепів.

Закон запроваджує звітування про оборонні закупівлі (крім відомостей про товари, роботи і послуги, які становлять державну таємницю), які не перевищують 1,5 мільйона гривень. У звіті мають зазначатися:

замовник;

предмет закупівлі (з одиницями виміру);

ціна за одиницю товару, ціну робіт, послуг.

Інший обсяг інформації законом пропонується не оприлюднювати. Це стосується такої чутливої інформації, як: розташування, ідентифікаційних даних державного замовника у сфері оборони та постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг; кількості, місця та строків поставки товарів (виконання договору); загальної ціни договору закупівлі товарів. Це, на думку авторів, дозволить забезпечити дотримання балансу між інтересами національної безпеки та оборони та демократичними принципами відкритості та прозорості.