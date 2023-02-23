Український суд арештував майно дружини Медведчука Оксани Марченко

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Суд в Україні заарештував майно дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, зокрема активи фірм, які переказували мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС рф в окупованому Криму.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Ідеться про пакети по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через пʼять офшорних компаній, а також дві земельні ділянки й чотири житлові будинки в Києві та Криму та 10 автомобілів. Крім того, арештували активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них — київські компанії «Терра-Інвест», «Укркапітал» і «Спорт-Тур».

Саме вони заснували фірму за російськими законами, через яку дружина Медведчука переказувала мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС рф в окупованому Криму та сплачувала податки до бюджету рф.

Загалом під арештом опинилися активи Марченко на понад 5,6 мільярда гривень.