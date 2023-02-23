Нардеп Трухін написав заяву на складання депутатського мандата
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Нардеп від «Слуги народу» Олександр Трухін написав заяву на складання депутатського мандата. Відповідну постанову вже вніс регламентний комітет ВРУ, і зала розгляне її на найближчому засіданні.
Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, оприлюднивши відповідний документ.
Напередодні Трухін підписав угоду з прокурором Денисом Демківим про визнання провини у справі про спробу підкупу поліцейських на місці дорожньо-транспортної пригоди.
Згідно з домовленостями, Трухін визнав свою провину у справі про спробу підкупу поліцейських на місці ДТП у серпні 2021 року. Окрім того, він зобовʼязався переказати 6 млн грн на проєкт UNITED24 «Армія дронів» та сплатити штраф у розмірі 68 тисяч гривень.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто.
- 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. На записі з камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти в ліс» і хотів зателефонувати тодішньому главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.
- 7 вересня 2022 року Трухіну повідомили про підозру у спробі підкупу поліцейських.