Суд ООН зобовʼязав Азербайджан припинити блокаду Нагірного Карабаху
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міжнародний суд ООН зобовʼязав Азербайджан забезпечити вільний пропуск людей та транспорту до Нагірного Карабаху через Лачинський коридор. Відповідний позов подала Вірменія.
Про це йдеться в рішенні суду ООН.
Суд вирішив застосувати тимчасові заходи за вірменським позовом. Рішення підтримали 13 із 15 суддів. До ухвалення остаточного рішення суд зобовʼязав Азербайджан забезпечити безперешкодне пересування людей, транспортних засобів і вантажів Лачинським коридором.
Водночас суд не задовольнив вимоги Вірменії до Азербайджану про повне і негайне відновлення газопостачання та інших комунальних послуг у Нагірному Карабаху, оскільки Вірменія не надала доказів причетності Азербайджану до припинення подачі газу в регіон.
При цьому застосування тимчасових заходів за зустрічним позовом Азербайджану до Вірменії у зв’язку з «мінуванням території Азербайджану» судді відхилили одноголосно, оскільки Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, на основі якої розглядається спір, таких зобовʼязань не має.
- У ніч проти 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президенти Азербайджану Ільхам Алієв і росії путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (із 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних під час обстрілів міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірнокарабаської Республіки, включно з містом Шуша.
- У липні 2022 року Алієв звинуватив росію і Вірменію в порушенні домовленостей, які були прописані в декларації про припинення бойових дій. Пізніше секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пообіцяв вивести війська з Нагірного Карабаху у вересні.
- Наприкінці серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив взяття під контроль міста Лачин і Лачинського коридору в Нагірному Карабаху. Це була єдина дорога, яка зʼєднувала невизнаний Нагірний Карабах із Вірменією. У листопаді, після тристоронніх переговорів з путіним представники Азербайджану та Вірменії пообіцяли «не застосовувати силу» під час вирішення територіальної суперечки щодо Нагірного Карабаху.
- Тим часом до процесу врегулювання конфлікту підключився Європейський Союз, оскільки у Вірменії незадоволені діяльністю російських миротворців. Зокрема, ті нічого не можуть зробити із блокадою єдиної дороги між Вірменією та Нагірним Карабахом. Азербайджанські екологічні організації влаштували там безстрокову акцію протесту і майже повністю заблокували дорогу. Європейський Союз відправив свою цивільну місію на кордон Азербайджану та Вірменії та почав активно виступати посередником між країнами для ухвалення мирного договору.