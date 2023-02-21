У Брюсселі відбулися перші в історії тристоронні переговори Україна — ЄС — НАТО високого рівня

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Dmytro Kuleba / Facebook

У Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО відбулися перші в історії тристоронні переговори Україна — ЄС — НАТО високого рівня.

Про це 21 лютого повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Тристоронній формат Україна — ЄС — НАТО працюватиме на постійній основі.

«Зранку російські нелюди гатять по Херсону, є жертви. Зупинити цей терор можна лише силами зброї та міжнародної коаліції на підтримку України. Ми маємо зробити все для ухвалення політичних рішень, щоб у наших захисників на передовій була вся зброя та боєприпаси, які їм необхідні, у найкоротші терміни», — повідомив Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, 21 лютого 2023 року. Dmytro Kuleba / Facebook

Міністр запропонував створити координаційний механізм Україна — ЄС — НАТО на рівні виробників, закупівельників та урядів. Цю ідею підтримали, скоро відбудеться перша зустріч контактних осіб.

Україна закликає ЄС і НАТО якнайшвидше розпочати тренування українських пілотів у рамках існуючих механізмів.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками зустрічі написав у Twitter, що обговорювали наступні кроки щодо боєприпасів та невідкладні міжнародні події напередодні надзвичайної сесії Генеральної Асамблеї ООН з питань миру в Україні, яка відбудеться 22 лютого.