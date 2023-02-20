ЗМІ: Італія розглядає передачу Україні пʼяти бойових літаків. Але першою це не робитиме

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Італія розглядає можливість передати Україні пʼять бойових літаків.

Про це пише La Reppublica.

За даними видання, йдеться про літаки Tornado і AMX. Єдиною умовою для цього є те, що Італія не стане першою країною, яка передаватиме Україні бойову авіацію. У майбутньому Рим може передати ще більше таких літаків.

Зазначається також, що уряд Італії розглядає ідею провести міжнародну конференцію з реконструкції та відновлення України.

Tornado — це сімейство багатоцільових бойових літаків, спільно розроблених і виготовлених Італією, Великою Британією та Західною Німеччиною у 1970-х роках. Вони перебували на озброєнні британських та італійських ВПС до кінця 1990-х років. Існує три основних варіанти Tornado: винищувач-бомбардувальник Tornado IDS, літак для розвідки та радіоелектронної боротьби Tornado ECR та перехоплювач Tornado ADV для протиповітряної оборони.

AMX — штурмовик, розроблений спільно Бразилією та Італією. Літак створили у 1980-х роках. Він також перебував на озброєнні ВПС Італії до кінця 1990-х років. Усього було вироблено близько 200 таких бойових машин.