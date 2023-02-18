Twitter зробить двофакторну автентифікацію через SMS доступною тільки для передплатників
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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SOPA Images / Getty Images
Тільки платні підписники Twitter зможуть використовувати SMS-повідомлення як метод двофакторної автентифікації для захисту своїх облікових записів.
«Після 20 березня тільки передплатники Twitter Blue зможуть використовувати текстові повідомлення як метод двофакторної автентифікації», — йдеться в повідомленні компанії.
Компанія вважає, що двофакторною автентифікацією на основі телефонних номерів зловживають шахраї.
Двофакторна автентифікація, яка призначена для підвищення безпеки облікових записів, вимагає, щоб власник акаунту використовував пароль і другий метод верифікації. Twitter дозволяє двофакторну автентифікацію за допомогою текстового повідомлення, відповідної програми та ключа безпеки.
- Синя галочка, яка раніше була безкоштовною для перевірених акаунтів політиків, відомих особистостей, журналістів та інших громадських діячів, тепер відкрита для всіх, хто готовий платити. У січні Twitter заявив, що передплата Twitter Blue коштуватиме $11 на місяць.
- У квітні 2022 року американський мільярдер Ілон Маск придбав 9,2% акцій Twitter, став найбільшим акціонером і очолив компанію. Після купівлі Ілон Маск розпустив раду директорів, анонсував створення Ради з модерації контенту, запустив платну верифікацію (синю галочку) і хоче запустити версію без реклами — таким чином компанія хоче збільшити дохід і попит на свої продукти класу «преміум».