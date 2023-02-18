Twitter зробить двофакторну автентифікацію через SMS доступною тільки для передплатників

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Тільки платні підписники Twitter зможуть використовувати SMS-повідомлення як метод двофакторної автентифікації для захисту своїх облікових записів.

«Після 20 березня тільки передплатники Twitter Blue зможуть використовувати текстові повідомлення як метод двофакторної автентифікації», — йдеться в повідомленні компанії.

Компанія вважає, що двофакторною автентифікацією на основі телефонних номерів зловживають шахраї.

Двофакторна автентифікація, яка призначена для підвищення безпеки облікових записів, вимагає, щоб власник акаунту використовував пароль і другий метод верифікації. Twitter дозволяє двофакторну автентифікацію за допомогою текстового повідомлення, відповідної програми та ключа безпеки.