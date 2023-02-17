В Афганістані таліби забороняють протизаплідні засоби

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Афганістані представники руху «Талібан», який захопив владу у країні, припинили продаж протизаплідних засобів у двох великих містах — «їхнє використання є змовою Заходу з метою контролю над мусульманським населенням».

Про це ідеться в матеріалі The Guardian.

Журналістам стало відомо, що таліби ходять по аптеках і наказують прибрати з полиць усі протизаплідні препарати та засоби.

«Вони двічі приходили до мене зі зброєю і погрожували, що я не зберігатиму протизаплідні пігулки для продажу. Вони регулярно перевіряють кожну аптеку в Кабулі, і ми припинили продаж цих товарів», — сказав власник однієї з кабульських аптек.

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Акушерка, яка не побажала назвати своє імʼя, сказала, що їй кілька разів погрожували. Командир талібів сказав їй: «Вам не можна виходити на вулицю і просувати західну концепцію контролю над населенням».

Інші фармацевти в Кабулі та Мазарі-Шаріфі теж повідомили, що їм заборонили зберігати будь-які протизаплідні препарати.

«Такі товари, як протизаплідні таблетки та інʼєкції Депо-Провера, не дозволяється зберігати в аптеці з початку цього місяця, і ми дуже боїмося продавати запаси», — сказав власник іншого магазину в Кабулі.

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Бойовики «Талібану», які патрулюють вулиці Кабулу, повідомили джерелам The Guardian, що «використання протизаплідних засобів і планування сімʼї — це західний порядок денний».

В Афганістані кожна чотирнадцята жінка вмирає з причин, повʼязаних із вагітністю, це одна з найнебезпечніших країн світу для пологів.