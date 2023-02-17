В енергосистемі України виник суттєвий профіцит, довелось обмежувати роботу сонячних електростанцій

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В енергосистемі України в неділю, 12 лютого, виник суттєвий профіцит, і вперше цього року обмежили генерацію сонячних електростанцій.

Про це 17 лютого повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Він розповів, що вже найближчим часом може постати дилема: удень профіцит електроенергії «зливати в землю» (обмежувати сонячні електронстації, але «обмежену» електроенергію все одно оплачувати) або дозволити експорт електроенергії в денні години. Однак у вечірні години, коли може бути потенційний дефіцит, імпорт збережеться.

Також Герус зазначив, що актуальним питанням стає впровадження акумуляторів і накопичувачів (energy storage), щоб накопичувати електроенергію вдень і видавати її в мережу ввечері. Однак такі технології доволі дорогі, це питання наразі опрацьовують.