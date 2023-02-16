Вірменія передала Азербайджану свій проєкт мирного договору
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Valery Sharifulin / Contributor
Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна опрацювала азербайджанські пропозиції та передала свій проєкт мирного договору між країнами.
Про це пише «Радіо Азатутюн».
За його словами, Вірменія завершила роботу над черговим етапом мирного договору. Також проєкт передали країнам-співголовам Мінської групи ОБСЄ, яка займається врегулюванням конфлікту між цими державами.
«Під пропозиціями слід розуміти проєкт повного документа з нашими пропозиціями. Ми працюємо над проєктом із такою логікою: отримати документ, який ми готові підписати в будь-який час. Зрозуміло, звичайно, що цей документ має бути прийнятним для Азербайджану. Сподіваємося, що певний прогрес, який спостерігається за підсумками трьох раундів переговорів, вдасться розвинути», — заявив Пашинян.
Він наголосив, що документ має містити таку логіку домовленостей, таку ефективну систему стримувань і противаг, яка унеможливлювала б будь-який сценарій порушення міцного і стабільного миру.
- У ніч проти 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президенти Азербайджану Ільхам Алієв і росії путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (із 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних під час обстрілів міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірнокарабаської Республіки, включно з містом Шуша.
- У липні 2022 року Алієв звинуватив росію і Вірменію в порушенні домовленостей, які були прописані в декларації про припинення бойових дій. Пізніше секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пообіцяв вивести війська з Нагірного Карабаху у вересні.
- Наприкінці серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив взяття під контроль міста Лачин і Лачинського коридору в Нагірному Карабаху. Це була єдина дорога, яка зʼєднувала невизнаний Нагірний Карабах із Вірменією. У листопаді, після тристоронніх переговорів з путіним представники Вірменії та Азербайджану пообіцяли «не застосовувати силу» під час вирішення територіальної суперечки щодо Нагірного Карабаху.
- Тим часом до процесу врегулювання конфлікту підключився Європейський Союз, оскільки у Вірменії незадоволені діяльністю російських миротворців. Зокрема, ті нічого не можуть зробити із блокадою єдиної дороги між Вірменією та Нагірним Карабахом. Там нібито азербайджанські екологічні організації влаштували безстрокову акцію протесту і майже повністю заблокували цю дорогу. Європейський Союз відправив свою цивільну місію на кордон Вірменії та Азербайджану та почав активно виступати посередником між країнами для ухвалення мирного договору.