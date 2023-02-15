WP: США стежили за китайським аеростатом від моменту його запуску з острова Хайнань

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Американські військові майже тиждень стежили за китайським аеростатом, перш ніж збили його над морем. Його запустили з острова Хайнань.

Про це пише The Washington Post.

За даними джерел видання в Пентагоні, військові стежили за маршрутом аеростату весь час із моменту запуску з китайської військової бази.

Траєкторія польоту аеростата, як припускають у розвідці США, проходила над територією Гуама в західній частині Тихого океану. У якийсь момент аеростат несподівано розвернувся на північ, після чого опинився над Аляскою, увійшов у повітряний простір Канади та континентальної частини США.

За словами джерел видання, у США вивчають імовірність того, що аеростат міг опинитися над країною випадково. Він міг просто збитися з маршруту.