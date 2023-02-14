Міністр оборони Олексій Резніков офіційно назвав кандидатури трьох своїх нових заступників

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Getty Images / «Бабель»

Міністр оборони України Олексій Резніков подав на погодження президенту Володимиру Зеленському кандидатури трьох своїх нових заступників.

Про це Резніков повідомив 14 лютого.

На посаду першого заступника міністр пропонує генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації засновника фонду «Повернись живим» Віталія Дейнегу, а на посаду заступника з питань європейської інтеграції колишнього посла України в Канаді Андрія Шевченка.

Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак і заступник з питань цифрового розвитку Олег Гайдук залишаються в команді Міноборони — їх залучать як радників.