Міністр оборони Олексій Резніков анонсував кадрові зміни в команді. Заступником може стати колишній посол Андрій Шевченко

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Getty Images / «Бабель»

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував кадрове та структурне оновлення відомства. Про це він написав у Facebook 13 лютого.

Будуть нові заступники міністра, відповідні документи на погодження він вже подав.

За даними джерел «Бабеля», серед кандидатур експосол у Канаді, колишній депутат Андрій Шевченко. Його Резніков подає на посаду заступника, який відповідатиме за відносини з НАТО та іншими країнами, а також за воєнну дипломатію.