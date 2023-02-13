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Олексій Резніков: До створення антикорупційної ради при Міноборони вже долучилися 13 громадських організацій — список

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»

Тринадцять громадських організацій долучилися до створення антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив 13 лютого.

Наразі до робочої групи вже долучилися представники: