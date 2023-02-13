Олексій Резніков: До створення антикорупційної ради при Міноборони вже долучилися 13 громадських організацій — список
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Тринадцять громадських організацій долучилися до створення антикорупційної ради при Міністерстві оборони.
Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив 13 лютого.
Наразі до робочої групи вже долучилися представники:
- Проєкту реформи оборонних закупівель;
- Проєкту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони;
- Проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info;
- Центру оборонних стратегій;
- Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука;
- Громадської організації «Демократична сокира»;
- Громадської організації «Стоп корупції»;
- Центру дослідження армії, конверсії та розброєння;
- Благодійної організації «Волонтерський рух»;
- Громадської організації «Разом проти корупції»;
- Ради громадського контролю НАБУ;
- Всеукраїнського обʼєднання «Автомайдан»;
- Асоціації громадського харчування.
- На початку січня довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за нібито завищеними в кілька разів цінами (зокрема яйця за 17 гривень за штуку).
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. На початку лютого почали зʼявлятись чутки про можливе звільнення Резнікова.
- Через закупівлі для армії три чиновники Міністерства оборони отримали підозри.