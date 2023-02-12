У Туреччині оцінили збитки від землетрусу — понад $84 млрд
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Конфедерація підприємств та бізнесу Туреччини оцінює збитки від руйнівного землетрусу, що стався 6 лютого, у понад $84 мільярди — це близько 10% ВВП.
Про це пише Bloomberg.
Збитки житловому фонду оцінили в близько $70,8 мільярда, а національному доходу у $10,4 мільярда. Збитки, завдані інфраструктурі країни, включно з дорогами, електромережами, лікарнями та школами, можуть призвести до дефіциту бюджету на рівні 5,4% ВВП і більше, коли офіційний прогноз становить 3,5%.
У перші дні після лиха президент Реджеп Ердоган заявив, що уряд виділив на ліквідацію наслідків $5,3 мільярда. ЗМІ ж писали, що люди активно критикували владу та звинувачували її у повільній та неналежній реакції. Через критику в країні блокували доступ до Twitter. Експерти, активісти та волонтери були обурені обмеженнями, оскільки саме через Twitter відбувається координація з пошуку зниклих.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 кілометра в провінції Газіантеп. Поштовхи відчули також на Кіпрі, у Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії.
- Землетрус зруйнував тисячі будівель, в тому числі історичну фортецю в Газіантепі та цитадель в сирійському Алеппо. Обидві памʼятки були в Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
- Станом на 12 лютого кількість загиблих у Туреччині зросла до 24 617 людей, а в Сирії до понад 4,5 тисячі. Поранених десятки тисяч. В ООН очікують, що реальна кількість загиблих може зрости більш ніж удвічі.