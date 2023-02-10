«З ним може статися найгірше у Грузії». Польща запропонувала прийняти Саакашвілі на лікування

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Палінчак Михайло / УНІАН

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував Грузії прийняти на лікування експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це пише видання Onet.

Під час конференції за підсумками засідання Європейської ради польський премʼєр повідомив, що там обговорювали, зокрема, жорстоке поводження з колишнім президентом Грузії Михеілом Саакашвілі у грузинській вʼязниці.

«Польща ініціювала... пропозиції грузинському уряду, щоб Михеіл Саакашвілі, колишній президент Грузії, міг лікуватися в Польщі», — сказав Моравецький і додав, що поговорив із багатьма прем’єр-міністрами на цю тему.

«Ми боїмося, що з ним може статися найгірше у Грузії. Якщо Грузія хоче розраховувати на позитивну відповідь на свої європейські прагнення, вона повинна серйозно поставитися до цього звернення, яке вже формулюється зовнішньополітичними службами Ради», — наголосив премʼєр-міністр Польщі.