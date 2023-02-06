Суд Тбілісі відмовився відпустити Саакашвілі

Новини

Міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів експрезидента Міхеіла Саакашвілі відстрочити виконання вироку або звільнити його.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Рішення ухвалив суддя Георгій Аревадзе. Адвокати просили відстрочити термін покарання або звільнити Саакашвілі. Клопотання розглядали близько двох місяців.

Міхеіла Саакашвілі, який має українське громадянство, затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року, коли він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Йому висунули обвинувачення в незаконному перетині кордону, який, за даними слідства, він скоїв 28 вересня, коли таємно прибув до порту Поті з України на судні, що перевозило вантажівку з молочною продукцією. Стаття за незаконний перетин кордону Грузії передбачає до пʼяти років позбавлення волі.

У Грузії політик заочно засуджений у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані (3 роки позбавлення волі) і побиття депутата Валерія Гелашвілі (6 років). Також він фігурує у справі про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року і про погром телекомпанії «Імеді».

Після повернення до Грузії Саакашвілі оголосив голодування 1 жовтня 2021 року, після того як його відправили до вʼязниці. Припинив голодувати він 20 листопада, після чого пройшов курс лікування у військовому шпиталі. 31 січня 2022 року Саакашвілі повернули до вʼязниці міста Руставі. Лікарі повідомляли, що стан політика в увʼязненні значно погіршився, він схуд майже на 50 кг.