Новий президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна заслуговує бути в НАТО після закінчення війни

Новини

General Pavel / Facebook

Обраний президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має отримати дозвіл на вступ до НАТО, «щойно закінчиться війна», адже країна «морально і практично готова» приєднатися до західного альянсу після закінчення війни.

Про це Петр Павел заявив в інтервʼю BBC.

«Українські військові, ймовірно, будуть найдосвідченішими військовими в Європі. Україна заслуговує на те, щоб бути частиною спільноти демократичних країн», — додав президент.

У своєму першому після обрання інтервʼю міжнародним ЗМІ генерал Павел також заявив, що не повинно бути майже ніяких обмежень на те, що країни мають передавати Україні. Винищувачі F-16 теж не є табу, однак Павел не впевнений, що їх можуть доставити в терміни, які можуть бути корисними для Києва.

«У нас немає альтернативи. Якщо ми залишимо Україну без допомоги, вона, швидше за все, програє цю війну. А якщо вона програє — ми всі програємо», — зазначив Павел.

Чехія була першою західною країною, яка відправила Києву танки та бойові машини піхоти — Т72 та БМП1 радянської розробки.