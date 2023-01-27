Речник Білого дому: Розгортання танків Abrams в Україні займе багато місяців

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Reuters / «Бабель»

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що постачання танків Abrams Україні «займе багато місяців».

Про це пише CNN.

Він відмовився відповідати, чи вірить він, що танки розгорнуть до кінця 2023 року.

«Я не хочу вдаватися в конкретитику, оскільки ми досі розробляємо плани, але це займе багато місяців», — сказав Кірбі.

Кірбі також не сказав, чи розглядає президент США Джо Байден поїздку в Україну на річницю повномасштабного вторгнення росії, але зазначив, що Байден перебуває «у тісному контакті з президентом Зеленським».

«Я думаю, ви знаєте, що президент, безумовно, у будь-який зручний час захоче [поїхати] в Україну. Але наразі ми не на цій точці», — сказав речник Білого дому.