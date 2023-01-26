Україна домовляється з турецькою Karpowership про плавучі ТЕС. Це допоможе врегулювати енергокризу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» підписав меморандум із турецькою компанією Karpowership про використання плавучих ТЕС потужністю 500 МВт в інтересах України.
Ці електростанції зможуть задовольнити потреби мільйона домогосподарств в Україні.
Одним з основних варіантів розглядається розміщення плавучих теплоходів у портах Молдови та Румунії та постачання електроенергії в українську мережу через ці країни. Karpowership і ЕКУ проведуть переговори з владою Румунії та Молдови щодо реалізації цього рішення.
Гендиректор ЕКУ Віталій Бутенко пояснив, що в умовах війни будівництво нових енергоблоків замість зруйнованих і пошкоджених неможливе. Тому держава змушена шукати інноваційні рішення для подолання енергетичної кризи.
Karpowership володіє флотом з 36 плавучих електростанцій, які можна підʼєднати до електромережі менше ніж за 30 днів.
«Плавучі електростанції є швидким, надійним і гнучким розвʼязанням проблеми нестачі електроенергії в країні, і ми готові підтримати Україну, щоб вона якнайшвидше отримала необхідну їй енергію», — заявила комерційний директор Karpowership Зейнеп Харезі.
- Через російські ракетні атаки на енергоінфраструктуру в Україні є значний дефіцит електроенергії. Україні доводиться тестувати експорт електроенергії з Європи, але голова комітету Верховної Ради з питань енергетики каже, що це забезпечить менше ніж 10% потреб.
- У кінці листопада стало відомо, що «Укренерго» і керівництво Одеської області ведуть переговори з Karpowership про оренду плавучих електростанцій. Обговорювалося розміщення станцій поблизу Одеси, але гарантій щодо їхньої безпеки ніхто надати не зміг.