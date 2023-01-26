Україна домовляється з турецькою Karpowership про плавучі ТЕС. Це допоможе врегулювати енергокризу

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Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» підписав меморандум із турецькою компанією Karpowership про використання плавучих ТЕС потужністю 500 МВт в інтересах України.

Ці електростанції зможуть задовольнити потреби мільйона домогосподарств в Україні.

Одним з основних варіантів розглядається розміщення плавучих теплоходів у портах Молдови та Румунії та постачання електроенергії в українську мережу через ці країни. Karpowership і ЕКУ проведуть переговори з владою Румунії та Молдови щодо реалізації цього рішення.

Гендиректор ЕКУ Віталій Бутенко пояснив, що в умовах війни будівництво нових енергоблоків замість зруйнованих і пошкоджених неможливе. Тому держава змушена шукати інноваційні рішення для подолання енергетичної кризи.

Karpowership володіє флотом з 36 плавучих електростанцій, які можна підʼєднати до електромережі менше ніж за 30 днів.

«Плавучі електростанції є швидким, надійним і гнучким розвʼязанням проблеми нестачі електроенергії в країні, і ми готові підтримати Україну, щоб вона якнайшвидше отримала необхідну їй енергію», — заявила комерційний директор Karpowership Зейнеп Харезі.