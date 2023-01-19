У Сербії подали позов проти «ПВК Вагнера» через вербування сербів на війну в Україні

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У Сербії проти російської приватної військової компанії Вагнера подали судовий позов. Причиною стало вербування сербів на війну в Україні.

Про це пише Reuters.

За словами юриста із Белграда Чедоміра Стойковича, серед обвинувачених є посол росії в Сербії Олександр Боцан-Харченко та Александар Вулін — керівник Сербського державного агентства безпеки та інформації (BIA).

«У нас є обґрунтовані підозри, що Вулін... віддавав накази, директиви та вказівки про те, щоб не перешкоджати діяльності «ПВК Вагнера» в Сербії», — сказав Стойкович.

Він додав, що Боцана-Харченка не можна притягнути до відповідальності в Сербії через дипломатичний імунітет, але він має залишити країну.