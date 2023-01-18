Уряд Тайваню прогнозує вторгнення Китаю на острів у 2027 році

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В уряді Тайваню прогнозують, що Китай спробує захопити острів у 2027 році.

Про це пише Sky News.

«Китай тепер ймовірніше вторгнеться на Тайвань, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем лідера Сі Цзіньпіна», — заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву. Він встановив 2027 рік як ключову дату, коли це, найімовірніше, відбудеться.

Напруга у Тайванській протоці зростає і є найвищою за багато років. За даними тайванських джерел, Китай тепер щодня літає на винищувачах у напрямку повітряного простору острова.