Рада позбавила мандата вбитого нардепа-колаборанта Олексія Ковальова. У ВР залишилося 410 депутатів

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Верховна Рада України позбавила мандата вбитого народного депутата-колаборанта Олексія Ковальова.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він показав розпорядження про дострокове припинення повноважень депутата Ковальова у звʼязку зі смертю.

Верховна Рада на засіданні 13 січня проголосувала за позбавлення мандата нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача. За кілька днів до цього президент позбавив їх українського громадянства.

За словами нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка, у Верховній Раді залишилося 410 нардепів.