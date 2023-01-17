Рада позбавила мандата вбитого нардепа-колаборанта Олексія Ковальова. У ВР залишилося 410 депутатів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Верховна Рада України позбавила мандата вбитого народного депутата-колаборанта Олексія Ковальова.
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Він показав розпорядження про дострокове припинення повноважень депутата Ковальова у звʼязку зі смертю.
Верховна Рада на засіданні 13 січня проголосувала за позбавлення мандата нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача. За кілька днів до цього президент позбавив їх українського громадянства.
За словами нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка, у Верховній Раді залишилося 410 нардепів.
- У 2019 році Олексій Ковальов обрався у Верховну Раду на одному з округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» та був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.
- Після початку широкомасштабної війни ковальов поїхав в окуповану Херсонську область. 8 червня проти нього порушили справу за колабораціонізм. Державне бюро розслідувань заявило, що підконтрольні ковальову підприємства постачають харчі до тимчасово окупованого Криму та продають їх на території рф. Партія «Слуга народу» виключила його зі своєї фракції.
- 22 червня в Голій Пристані був замах на ковальова — підірвали його авто, але він вижив. 4 липня ковальов у окупаційному уряді Херсонської області отримав посаду «заступника голови з питань сільського господарства».
- 6 липня йому повідомили про підозру в державній зраді. Згодом суд обрав йому запобіжний захід. За рішенням суду арештували його майно — частки у статутних капіталах трьох юридичних осіб, банківські рахунки та майно компанії «Інтеррадіо» — українського інформаційно-розважального «4 каналу».
- 28 вересня олексія ковальова та його співмешканку вбили в них удома в окупованій Голій Пристані (Херсонська область).