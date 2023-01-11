CNN: Таємні документи у колишньому офісі президента США Джо Байдена стосувалися України, Ірану та Великої Британії

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Серед секретних документів, знайдених у колишньому офісі президента США Джо Байдена, є записи розвідки США і матеріали брифінгів, які стосувалися України, Ірану та Великої Британії.

Про це повідомляє CNN.

Джерело в правоохоронних органах повідомило журналістам, що генеральний прокурор США Меррік Гарленд отримав попередній звіт про перевірку документів і тепер має вирішити, як діяти далі, зокрема, чи розпочинати повномасштабне кримінальне розслідування.

За даними джерела, у шафі аналітичного центру «Пенн Байден» адвокат Джо Байдена побачив папку з написом «особисті», відкрив конверт і помітив, що всередині були секретні документи. Адвокат закрив конверт і зателефонував у Національний архів.

Секретні документи датовані 2013—2016 роками, зазначили джерела CNN. Їх знайшли в трьох-чотирьох ящиках, де також зберігалися несекретні файли. Переважна більшість матеріалів містили особисту інформацію родини Байденів, зокрема документи про похорон Бо Байдена та листи співчуття.

За словами самого Джо Байдена, він не знав про те, що секретні документи перебували у його приватному кабінеті після того, як він залишив пост віцепрезидента. Він додав, що його адвокати «зробили те, що мали зробити», негайно зателефонувавши у Національний архів.

«Я був здивований, дізнавшись, що в цьому офісі були будь-які урядові документи», — сказав Байден після запитання журналіста на пресконференції в Мехіко 10 січня.

«Люди знають, що я серйозно ставлюся до секретних документів, секретної інформації», — додав він.