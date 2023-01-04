Кулеба: Для деяких країн стало несподіванкою, що росія незаконно займає місце в Раді безпеки ООН
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- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Для деяких країн стала несподіванкою заява України, що росія незаконно посідає місце постійного члена Ради Безпеки ООН.
Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він зазначив, що в низці столиць зі здивуванням дізналися про незаконне перебування росії в Радбезі. На думку Кулеби, на цей факт 30 років заплющували очі.
«Зараз Україна розворушила цей вулик», — наголосив голова МЗС.
За його словами, декілька країн уже підтримали Україну у цьому питанні, інші дали зрозуміти, що поділяють її погляд, але поки не кажуть про це публічно, а треті уважно вивчають ситуацію та піднімають архіви.
«По суті, ми розпочали процес делегітимізації перебування росії в Радбезі ООН», — зазначив Кулеба.
Він додав, що Україна готується до наступних кроків у цьому напрямку. Держава працює не лише над черговими офіційними заявами, але й над широкою громадською кампанією з публічної адвокації.
- Україна ініціювала процес, який спрямований на виключення росії з Ради Безпеки та ООН загалом, адже вона «окупувала» там місце СРСР.
- Росія завжди блокує резолюції щодо агресії проти України, тому українська сторона просить виключити рф із Радбезу ООН. У вересні цього року голова Європейської ради закликав позбавити росію членства, а США підтримали ідею реформувати роботу Радбезу — там пропонують змінити правила застосування права вето, а також склад.
- За словами віцеканцлера Міністерства закордонних справ Естонії Мярти Волмера, більшість держав-членів Ради безпеки ООН не поділяють бажання України виключити росію з цього органу.