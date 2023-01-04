Кулеба: Для деяких країн стало несподіванкою, що росія незаконно займає місце в Раді безпеки ООН

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Reuters / «Бабель»

Для деяких країн стала несподіванкою заява України, що росія незаконно посідає місце постійного члена Ради Безпеки ООН.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що в низці столиць зі здивуванням дізналися про незаконне перебування росії в Радбезі. На думку Кулеби, на цей факт 30 років заплющували очі.

«Зараз Україна розворушила цей вулик», — наголосив голова МЗС.

За його словами, декілька країн уже підтримали Україну у цьому питанні, інші дали зрозуміти, що поділяють її погляд, але поки не кажуть про це публічно, а треті уважно вивчають ситуацію та піднімають архіви.

«По суті, ми розпочали процес делегітимізації перебування росії в Радбезі ООН», — зазначив Кулеба.

Він додав, що Україна готується до наступних кроків у цьому напрямку. Держава працює не лише над черговими офіційними заявами, але й над широкою громадською кампанією з публічної адвокації.