ГУР: Росія має в арсеналі всі види ядерної зброї. Україна знає, де вона зберігається
- Автор:
- Анна Холоднова
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Telegram / Головне управління розвідки МО України
Росія має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї — як тактичну, так і стратегічну, але розвідка України постійно відстежує її переміщення.
Про це сказав представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.
«По-перше, ми знаємо всі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відстежуємо всі переміщення всіх носіїв», — сказав він.
Скібіцький додав, що українські розвідники стежать за діями 12 головного управління міністерства оборони рф. Саме воно відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї.
«Це процес непростий, але ми маємо досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися починаючи з 2014 року й раніше. Тобто ми знаємо всі процедурні питання. Через це ГУР постійно тримає на контролі саме ядерну складову збройних сил росії», — запевнив Скібіцький.
- Російські політики та пропагандисти нерідко прямо закликали завдати ядерних тактичних ударів по центрах прийняття рішень, зокрема в Україні. Володимир Зеленський казав, що росія таким чином почала готувати своє суспільство до ядерного удару. Українська влада поки не вірить у застосування цієї зброї росією, але не відкидає цього варіанту.
- У НАТО заявили, що ядерний удар росії спричинить «фізичну відповідь», а в ЄС пообіцяли потужну відповідь, аж до знищення армії рф.
- Наприкінці жовтня 2022 року путін виступив у дискусійному клубі «Валдай». Увесь виступ він присвятив Заходу і порівнював його з диктатурою. Він казав, що росія не погрожує ядерним ударом, а лише «відповідає на ядерний шантаж». При цьому путін говорив, що доки ядерна зброя існує, світу завжди загрожуватиме небезпека.
- Тоді Джо Байден заявив, що скептично ставиться до заяви путіна про те, що він не мав наміру використовувати ядерну зброю проти України. «Якщо він не має такого наміру, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість використати тактичну ядерну зброю? Він дуже небезпечний у своєму підході до цього», — сказав Байден.