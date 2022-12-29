Серби почали розбирати барикади на півночі Косова після заклику президента Сербії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Wikimedia / «Бабель»
Серби на півночі Косова почали розбирати барикади після того, як президент Сербії Александар Вучич попросив їх про це. Він зазначив, що отримав гарантії від США та Європейського Союзу.
Про це пише видання Vecernje Novosti.
Серби вже розібрали барикаду на найбільшому пропускному пункті між Косовом та Сербією — у Мердарі. Очікується, що протягом дня всі барикади будуть розібрані.
«Із завтрашнього дня до полудня почнеться розбирання барикад, це не може бути зроблено за дві години, чи за 24, чи за 48 годин, барикади будуть прибрані, але недовіра не знята. Ті, хто думає, що вони можуть грати життями сербів і їх виживанням, вони повинні знати, що, як ми не дозволили цього до цих пір, ми не дозволимо цього і в майбутньому», — зачитав звернення від косовських сербів президент Сербії Александар Вучич.
Також 29 грудня стало відомо, що сербський президент скасував стан підвищеної готовності армії Сербії.
- Напруженість між Сербією та Косовим виникла через рішення останнього штрафувати сербів, які користуються сербськими автомобільними номерами. Косовські серби спершу бойкотували владу, а потім обіцяли масові акції протесту. Нові правила мали діяти з 1 серпня, проте за посередництва ЄС сторони дійшли згоди в конфлікті — косовська влада відтермінувала введення штрафів.
- На знак протесту проти таких рішень косовські серби на півночі країни почали масово покидати державні органи влади та звільнятися з поліції. Косовська влада натомість призначила дострокові місцеві вибори на півночі (у чотирьох районах) Косова, де більшість населення становлять серби. Вибори мали відбутися 18 грудня. Згодом президент Косова Вйоса Османі оголосила про перенесення виборів голів північних муніципалітетів з 18 грудня 2022 року на 23 квітня 2023-го через підвищений рівень небезпеки.
- 8 грудня Сербія заявила про можливе введення своїх підрозділів у Косово. Місцева поліція після цього направила на північ своїх спецпризначенців. Серби у відповідь почали виходити на протести та заблокували дороги барикадами.
- 16 грудня сербська влада направила запит миротворчому контингенту НАТО на введення сербських військових на територію Косова. Там заявили, що це потрібно, аби «захистити сербське населення».
- 18 грудня миротворчі сили KFOR перекрили КПП «Яріньє» між Сербією та Косовом — встановили там пункти та колючий дріт. Це призвело до сутичок із сербськими активістами.