Серби почали розбирати барикади на півночі Косова після заклику президента Сербії

Новини

Wikimedia / «Бабель»

Серби на півночі Косова почали розбирати барикади після того, як президент Сербії Александар Вучич попросив їх про це. Він зазначив, що отримав гарантії від США та Європейського Союзу.

Про це пише видання Vecernje Novosti.

Серби вже розібрали барикаду на найбільшому пропускному пункті між Косовом та Сербією — у Мердарі. Очікується, що протягом дня всі барикади будуть розібрані.

«Із завтрашнього дня до полудня почнеться розбирання барикад, це не може бути зроблено за дві години, чи за 24, чи за 48 годин, барикади будуть прибрані, але недовіра не знята. Ті, хто думає, що вони можуть грати життями сербів і їх виживанням, вони повинні знати, що, як ми не дозволили цього до цих пір, ми не дозволимо цього і в майбутньому», — зачитав звернення від косовських сербів президент Сербії Александар Вучич.

Також 29 грудня стало відомо, що сербський президент скасував стан підвищеної готовності армії Сербії.