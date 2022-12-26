РосЗМІ: У кремлі хочуть восени 2023 року провести місцеві «вибори» на анексованих територіях України

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У кремлі планують восени 2023 року провести місцеві «вибори» на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Навіть попри те, що ввели на цих територіях воєнний стан.

Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на власні джерела.

Російське законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Однак у кремлі хочуть скористатися вже наявними поправками або взагалі змінити закон.

Зокрема, там хочуть скоротити період передвиборчої кампанії приблизно на третину. Згідно з російським законом, рішення про призначення регіональних виборів має бути ухвалене раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування. Ці строки можуть скоротитись у разі повторних або дострокових виборів.

Росіяни хочуть скористатися цією поправкою або внести зміни у закон про воєнний стан. Але поки що такі зміни не напрацьовують.