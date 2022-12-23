Сербські протестувальники висунули умови для зняття барикад на півночі Косова
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сербські протестувальники висунули три умови, після виконання яких вони обіцяють розблокувати дороги на півночі Косова та розібрати барикади.
Про це повідомляє балканське «Радіо Свобода».
Умови озвучив голова партії «Сербський список» Горан Ракіч під час протесту в Рударе муніципалітету Звечан. Серби вимагають звільнити заарештованих під час протестів, вивести спецпідрозділи поліції Косова з півночі частково визнаної держави, а також «відкликати таємні списки на арешт і вбивство сербів».
Ракіч заявив, що виконання умов є «обовʼязковим» для Приштини.
Міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свечла спростував слова про списки і про твердження, що косовська поліція заарештовує колишніх поліцейських-сербів, які пішли зі служби на знак протесту.
Він додав, що барикади можуть усунути поліцейські сили, але він не хоче зіткнень і чекає, що їх приберуть або серби, або війська миротворчої місії під керівництвом НАТО (KFOR).
- Напруженість між Сербією та Косовим виникла через рішення останньої штрафувати сербів, які користуються сербськими автомобільними номерами. Косовські серби спершу бойкотували владу, а потім обіцяли масові акції протесту. Нові правила мали діяти з 1 серпня, проте за посередництва ЄС сторони дійшли згоди в конфлікті — косовська влада відтермінувала введення штрафів.
- На знак протесту проти таких рішень косовські серби на півночі країни почали масово покидати державні органи влади та звільнятися з поліції. Косовська влада натомість призначила дострокові місцеві вибори на півночі (у чотирьох районах) Косова, де більшість населення становлять серби. Вони мали відбутися 18 грудня. Згодом президент Косова Вйоса Османі оголосила про перенесення виборів голів північних муніципалітетів з 18 грудня 2022 року на 23 квітня 2023-го через підвищений рівень небезпеки.
- 8 грудня Сербія заявила про можливе введення своїх підрозділів у Косово. Місцева поліція після цього направила на північ своїх спецпризначенців.
- Серби у відповідь почали виходити на протести та заблокували дороги барикадами.
- 16 грудня сербська влада направила запит миротворчому контингенту НАТО на введення сербських військових на територію Косова. Там заявили, що це треба для «захисту сербського населення».
- 18 грудня миротворчі сили KFOR перекрили КПП «Яріньє» між Сербією та Косовим, встановивши там пункти та колючий дріт. Це призвело до сутичок із сербськими активістами.