Сербські протестувальники висунули умови для зняття барикад на півночі Косова

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Сербські протестувальники висунули три умови, після виконання яких вони обіцяють розблокувати дороги на півночі Косова та розібрати барикади.

Про це повідомляє балканське «Радіо Свобода».

Умови озвучив голова партії «Сербський список» Горан Ракіч під час протесту в Рударе муніципалітету Звечан. Серби вимагають звільнити заарештованих під час протестів, вивести спецпідрозділи поліції Косова з півночі частково визнаної держави, а також «відкликати таємні списки на арешт і вбивство сербів».

Ракіч заявив, що виконання умов є «обовʼязковим» для Приштини.

Міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свечла спростував слова про списки і про твердження, що косовська поліція заарештовує колишніх поліцейських-сербів, які пішли зі служби на знак протесту.

Він додав, що барикади можуть усунути поліцейські сили, але він не хоче зіткнень і чекає, що їх приберуть або серби, або війська миротворчої місії під керівництвом НАТО (KFOR).