«Терпіння не безмежне». Іран пригрозив Зеленському після промови в американському Конгресі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Іран пригрозив президенту України Володимиру Зеленському після виступу в американському Конгресі.
Про це пише CNN.
Речник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що у промові Зеленського повторюються «звинувачення та непристойні заяви».
«Ми завжди поважали територіальну цілісність країн, включаючи Україну, і пан Зеленський повинен знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо безпідставних звинувачень обмежене», — сказав Канаані.
Він додав, що президенту України «варто повчитися на долі деяких лідерів країн, які розраховували на підтримку Америки».
У своїй промові в Конгресі США Зеленський стверджував, що росія знайшла союзника в Ірані.
«Так один терорист знайшов іншого. Це лише питання часу, коли вони завдадуть удару по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз», — наголосив президент України.
- Перша партія Shahed-136 була приблизно у 400 дронів. Вона закінчилася у росіян у листопаді. Вже на початку грудня Shahed-136 знову почали атакувати обʼєкти України. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни почали запускати дрони перед ракетними ударами. Так вони намагаються розвідати розташування української ППО.
- У грудні росія отримала нову партію іранських безпілотників Shahed. Імовірно, вона менша за попередню. Українська розвідка також знає про попередні домовленості росії з Іраном про постачання балістичних ракет, хоча їх поки що не використовували проти України.