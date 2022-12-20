Ілон Маск заявив, що лише власники передплати зможуть голосувати за важливі зміни в політиці Twitter
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- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що голосувати за важливі зміни в політиці соцмережі Twitter зможуть лише власники передплати. Це він сказав після того, як більшість користувачів проголосували за те, щоб він пішов з посади голови компанії.
Про це пише Bloomberg.
Один із користувачів запропонував, щоб лише передплатники мали право голосу на голосуванні для змін у політиці Twitter. Маск відповів, що такі зміни внесуть.
Ілон Маск вже понад добу не коментує результати голосування, у якому користувачі підтримали ідею, щоб він пішов з посади голови Twitter. Відтоді він зробив приблизно 10 твітів. Лише раз на припущення одного з користувачів, що голосуванням могли маніпулювати боти, він відповів: «Цікаво».
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення Ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи працівникам звільненням.
- Також Ілон Маск заявив, що планує приділяти менше часу соцмережі. Тому він хоче знайти нового керівника. Тим часом із компанії масово звільняються працівники.